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Павлович Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Павлович Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлович Павлина Алексеевна

Мать ребёнка: Павлович Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Петр Алексевич

Мать ребёнка: Павлович Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Иван Алексевич

Мать ребёнка: Павлович Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлович Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Петр Алексевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Павлович Екатерина Алексевна

Мать ребёнка: Павлович Павлина

Смерть
Неизвестно

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