Воробьев Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Воробьева Лидия

Рождение ребёнка
12.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Воробьева Римма

Смерть
Неизвестно
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