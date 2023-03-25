Воробьев Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Воробьева Лидия
Рождение ребёнка
12.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Воробьева Римма
Смерть
Неизвестно