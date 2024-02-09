Григорович Леон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорович Леон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорович Пётр

Мать ребёнка: Григорович Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Курто (Григорович) Ксения

Мать ребёнка: Григорович Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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