Григорович Леон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорович Пётр
Мать ребёнка: Григорович Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Курто (Григорович) Ксения
Мать ребёнка: Григорович Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно