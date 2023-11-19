Черных Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Черных Михаил Степанович

Мать: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Седова (Черных) Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Черных Ольга Степановна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1929

Сын: Черных Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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