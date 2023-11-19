Черных Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Седова (Черных) Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Черных Ольга Степановна
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1929
Сын: Черных Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно