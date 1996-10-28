Cutler (Silverberg) Yetta
Место рожденияBrooklyn, NY
Дата рождения28.08.1907
Дата смерти28.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Brooklyn, NY
Бракосочетание
16.05.1931
Муж: Cutler Israel Louis
Brooklyn, NY
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Cutler Israel Louis
New York, United States
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1996
Brooklyn, NY