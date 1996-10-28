Cutler (Silverberg) Yetta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cutler (Silverberg) Yetta

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Место рождения

Brooklyn, NY

Дата рождения

28.08.1907

Дата смерти

28.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Brooklyn, NY
Бракосочетание
16.05.1931

Муж: Cutler Israel Louis

Brooklyn, NY
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cutler Israel Louis

New York, United States
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1996
Brooklyn, NY
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