Шетохин Иван Елисеев
мужской, родился 1733
умер Неизвестно
ОтецШетохин Елисей Васильев1702 г.р.
Супруги
Дети
Шетохин Трофим Иванов1751 г.р.
Шетохина Мария Иванова1752 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шетохин Елисей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шетохина Мария Иванова
Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Шетохина Варвара Иванова
Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова
Смерть
Неизвестно