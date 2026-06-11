Шетохин Иван Елисеев 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Шетохин Иван Елисеев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1733

умер Неизвестно

Отец
Шетохин Елисей Васильев1702 г.р.
Супруги
Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова1722 г.р.
Дети
Шетохин Трофим Иванов1751 г.р.
Шетохина Мария Иванова1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шетохин Елисей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шетохин Трофим Иванов

Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шетохина Мария Иванова

Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Шетохина Варвара Иванова

Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шетохин Анисим Иванов

Мать ребёнка: Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Смерть
Неизвестно

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