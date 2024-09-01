Савин Ефремович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Савиновна
Мать ребёнка: Стефанида Евгеньевна (Евсеевна)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Савиновна
Мать ребёнка: Стефанида Евгеньевна (Евсеевна)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Прохор Савинович
Мать ребёнка: Стефанида Евгеньевна (Евсеевна)
Смерть
Неизвестно