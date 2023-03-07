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Кряквин Потап Леонтьевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кряквин Леонтий Васильевич

Мать: Кряквина Ксения Казначеева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кряквин Севастьян Потапович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кряквин (рекрут С 1828) Григорий Потапович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кряквин Лукьян Потапович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васюкова Матрена Шестакова

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Никифор Потапович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кряквин Иван Потапович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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