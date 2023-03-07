Кряквин Потап Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кряквин Севастьян Потапович
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кряквин (рекрут С 1828) Григорий Потапович
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васюкова Матрена Шестакова
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шестаков Никифор Потапович
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Архиповна
Смерть
Неизвестно