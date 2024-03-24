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Франц Татьяна Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Франц Давид Иванович

Мать: Шацкова Раиса Павловна

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