Самуйла Афанасьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Афанасий Васильев (Ич)
Мать: Прасковья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Ксения Самуйлова (Вна)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Самуйлова (Вна)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Самуйлова (Вна)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Леон Самуйлов (Ич)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Егор Самуйлов (Ич)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья Самуйлова (Вна)
Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Павлова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1813