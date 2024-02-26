Самуйла Афанасьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйла Афанасьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Афанасий Васильев (Ич)

Мать: Прасковья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Ксения Самуйлова (Вна)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евдокея Самуйлова (Вна)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Самуйлова (Вна)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Леон Самуйлов (Ич)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Егор Самуйлов (Ич)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья Самуйлова (Вна)

Мать ребёнка: Елизавета Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Павлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1813
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