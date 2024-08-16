Бутыгин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутыгин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Бутыгин Серафим Васильевич

Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Бутыгин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Бутыгин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна

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