Бутыгин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Бутыгин Серафим Васильевич
Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
29.06.1906
Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Бутыгин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна