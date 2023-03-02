Щербакова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович

Смерть
Неизвестно
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