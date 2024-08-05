Митрофанов Онисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Онисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1871 ст.

Жена: Васильева Марина

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2818 Соборная ц-вь Рославльский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1872 ст.

Сын: Кулаков Александр Онисимович

Мать ребёнка: Васильева Марина

Бракосочетание
29.04.1873 ст.

Жена: Ефимова Добрынина Евдокия

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.

Сын: Анисимов Павел

Мать ребёнка: Ефимова Добрынина Евдокия

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.2 д.1429 Соборная ц-вь г.Рославль
Смерть
Неизвестно

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