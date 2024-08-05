Митрофанов Онисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1871 ст.
Жена: Васильева Марина
ф.48 оп.1 д.2818 Соборная ц-вь Рославльский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1872 ст.
Сын: Кулаков Александр Онисимович
Мать ребёнка: Васильева Марина
Бракосочетание
29.04.1873 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.
Сын: Анисимов Павел
Мать ребёнка: Ефимова Добрынина Евдокия
ф.48 оп.2 д.1429 Соборная ц-вь г.Рославль
Смерть
Неизвестно