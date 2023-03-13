Федулова (Соловьёва) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Соловьёва) Наталья Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Соловьёв Андрей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федулов Николай Тарасович

Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович

Россия
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович

Рождение ребёнка
01.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович

Смерть
1965
Россия
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