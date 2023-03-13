Федулова (Соловьёва) Наталья Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Соловьёв Андрей
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Федулов Николай Тарасович
Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович
Россия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Федулов Тарас Акимович
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.09.1940
Смерть
1965
Россия