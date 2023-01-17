Терещенко (Шевченко) Александра Ивановна
Место рожденияЛоцкаменка, Украина
Дата рождения13.05.1901
Дата смерти10.06.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1901
Отец: Шевченко Иван
Мать: не указана
Лоцкаменка, Украина
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Горденко Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Терещенко Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Терещенко Леонид Иосифович
Отец ребёнка: Терещенко Иосиф Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.06.1988
Похороны
Неизвестно