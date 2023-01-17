Терещенко (Шевченко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Шевченко) Александра Ивановна

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Место рождения

Лоцкаменка, Украина

Дата рождения

13.05.1901

Дата смерти

10.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1901

Отец: Шевченко Иван

Мать: не указана

Лоцкаменка, Украина
Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Горденко Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Терещенко Иосиф Васильевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Терещенко Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Терещенко Иосиф Васильевич

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.06.1988
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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