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Евдокия Сергеева

Место рождения

Марфино, Ярославская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рагозин Василий Семёнов

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Ильинская) Александра Семёнова

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ильинский Григорий Семенович

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ильинский Иван Семёнов

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1811

Сын: Ильинский Неизвестно

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Рождение ребёнка
21.04.1813

Дочь: (Ильинский) Неизвестно

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Ильинский) Любовь Семёнова

Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев

Смерть
До 1828

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