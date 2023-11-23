Евдокия Сергеева
Место рожденияМарфино, Ярославская губерния
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Ильинская) Александра Семёнова
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ильинский Григорий Семенович
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1811
Сын: Ильинский Неизвестно
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Рождение ребёнка
21.04.1813
Дочь: (Ильинский) Неизвестно
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Ильинский) Любовь Семёнова
Отец ребёнка: Ильинский Семён Андреев
Смерть
До 1828