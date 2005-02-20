Биркина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиркина Анна Петровна

Биркина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1934

Дата смерти

20.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1934

Отец: Биркин Пётр Еремеевич

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямкин Виктор Михайлович

Бракосочетание
16.12.1960

Муж: Лямкин Виктор Михайлович

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1961

Дочь: Лямкина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Лямкин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.07.1965

Сын: Лямкин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Лямкин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1977

Дочь: Агеева Алла Константиновна

Отец ребёнка: Агеев Константин Егорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
20.02.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.