Биркина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1934
Дата смерти20.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1934
Отец: Биркин Пётр Еремеевич
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.12.1960
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1961
Дочь: Лямкина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Лямкин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1965
Отец ребёнка: Лямкин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1977
Дочь: Агеева Алла Константиновна
Отец ребёнка: Агеев Константин Егорович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
20.02.2005