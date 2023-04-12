Посылин (Посылина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посылин (Посылина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Киселев Вас. Макс.

Мать: Киселев Евдокия Данил.

Смерть
1822
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