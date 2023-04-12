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Посылин (Посылина) Мария
Посылин (Посылина) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
1822
Пол
Женский
Отец
Киселев Вас. Макс.
1765 г.р.
Мать
Киселев (Болдина) Евдокия Данил.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Киселев Вас. Макс.
Мать:
Киселев Евдокия Данил.
Смерть
1822
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