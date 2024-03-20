Трофименко Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1907
Дата смерти07.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1933
Сын: Трофименко Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Трофименко Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофименко Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Трофименко Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1977