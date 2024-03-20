Трофименко Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофименко Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1907

Дата смерти

07.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1933

Сын: Трофименко Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Трофименко Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофименко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Трофименко Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофименко Елена Тимофеевна

Смерть
07.07.1977
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