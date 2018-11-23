Кузнецова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1970

Дата смерти

23.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1970

Отец: Булыгин Александр Васильевич

Мать: Шишкова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1989

Дочь: Яровенко Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
17.02.1999

Дочь: Кузнецова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей

Смерть
23.11.2018
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