Кузнецова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1970
Дата смерти23.11.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1970
Рождение ребёнка
31.12.1989
Дочь: Яровенко Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
17.02.1999
Дочь: Кузнецова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Сергей
Смерть
23.11.2018