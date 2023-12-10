Войняк Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Войняк Иван
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Войняк Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Войняк Килианна Матвеевна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Войняк Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Войняк Домникия Матвеевна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Войняк Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Войняк Парфений Матвеевич
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1869
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния