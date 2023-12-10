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Войняк Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Войняк Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Войняк Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Войняк Килианна Матвеевна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Войняк Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Войняк Домникия Матвеевна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Войняк Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Войняк Парфений Матвеевич

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Татьяна Григорьевна

Смерть
Около 1869
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
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