Зиновьева Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1883

Дочь: (Зиновьев) Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович

Рождение ребёнка
19.07.1887

Сын: Зиновьев Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович

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