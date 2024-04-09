Зиновьева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: (Зиновьев) Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
19.07.1887
Сын: Зиновьев Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Евдокимович