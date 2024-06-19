Бочарова Ксения Никифорова 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бочарова Ксения Никифорова

Место рождения

Зайцево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

06.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Зайцево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1811

Муж: Бочаров Григорий Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бочарова Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Рождение ребёнка
10.06.1817

Сын: Бочаров Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Рождение ребёнка
11.02.1820

Сын: Бочаров Гаврила Григорьев

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1824

Сын: Бочаров Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Рождение ребёнка
24.01.1827

Сын: Бочаров Никита Григорьев

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1829

Дочь: Бочарова Елена Григорьева

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Рождение ребёнка
17.03.1832

Сын: Бочаров Савелий (Савва) Григорьев

Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
06.12.1849
Щукино, город Алексин, Тульская область
от слабости

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