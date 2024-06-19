Бочарова Ксения Никифорова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти06.12.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1811
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бочарова Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
10.06.1817
Сын: Бочаров Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1820
Сын: Бочаров Гаврила Григорьев
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
24.04.1824
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1827
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1829
Дочь: Бочарова Елена Григорьева
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Рождение ребёнка
17.03.1832
Сын: Бочаров Савелий (Савва) Григорьев
Отец ребёнка: Бочаров Григорий Васильев
Смерть
06.12.1849
от слабости