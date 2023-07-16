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Чудаков Геннадий Васильевич

Место рождения

Вача, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

01.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962

Отец: Чудаков Василий Григорьевич

Мать: Чудакова Анастасия Ефимовна

Вача, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудаков Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чухнина (Чудакова) Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1983

Дочь: Каральникова (Чудакова) Евгения Геннадьевна

Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Томск, город Томск, Томская область

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