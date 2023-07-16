Чудаков Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудаков Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чухнина (Чудакова) Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1983
Дочь: Каральникова (Чудакова) Евгения Геннадьевна
Мать ребёнка: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна
Томск, город Томск, Томская область