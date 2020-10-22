Липченко (Шарова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1943
Дата смерти22.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1943
Отец: Липченко Иван Михайлович
Мать: Шарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липченко Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2020