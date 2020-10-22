Липченко (Шарова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липченко (Шарова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1943

Дата смерти

22.10.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1943

Отец: Липченко Иван Михайлович

Мать: Шарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липченко Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липченко Анатолий Иванович

Смерть
22.10.2020
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