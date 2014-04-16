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Рабазов Валентин Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1949

Дата смерти

16.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949

Отец: Рабазов Анатолий Александрович

Мать: Рабазова Анфиса Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна

Смерть
16.04.2014
Похоронен в Варежском кладбище Вроде, рак
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