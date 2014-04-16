Рабазов Валентин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1949
Дата смерти16.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рабазов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна
Смерть
16.04.2014
Похоронен в Варежском кладбище Вроде, рак