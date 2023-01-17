Пешкова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Кононовская, Шевденицкая волость, Тотемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононовская, Шевденицкая волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сипин Афанасий Алексеевич

Степушино, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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