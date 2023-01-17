Пешкова Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сипин Афанасий Алексеевич
Степушино, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно