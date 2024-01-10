Штургиевич Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штургиевич Даниэл
Мать ребёнка: Штургиевич Гражина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ставорко Анна
Мать ребёнка: Штургиевич Гражина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штургиевич Карол
Мать ребёнка: Штургиевич Гражина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клейбук Рената
Мать ребёнка: Штургиевич Гражина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штургиевич Гражина