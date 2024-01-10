Штургиевич Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штургиевич Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штургиевич Даниэл

Мать ребёнка: Штургиевич Гражина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ставорко Анна

Мать ребёнка: Штургиевич Гражина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штургиевич Карол

Мать ребёнка: Штургиевич Гражина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клейбук Рената

Мать ребёнка: Штургиевич Гражина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штургиевич Гражина

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