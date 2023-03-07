Горев Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Горев Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Горев Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Горев Никита Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горев Василий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Просковья Иванова
Мать ребёнка: Горева Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Горева Пелагея Захарова
Совершение преступления
1836
Сослан в Сибирь
Место жительства
1850
Сослан. По прошлой переписи 35,5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Пелагея Захарова
Смерть
Неизвестно