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Горев Иван Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Горев Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Горев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Горев Никита Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Горев Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Просковья Иванова

Мать ребёнка: Горева Пелагея Захарова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Горева Пелагея Захарова

Совершение преступления
1836
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Сослан в Сибирь
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Сослан. По прошлой переписи 35,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Пелагея Захарова

Смерть
Неизвестно
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