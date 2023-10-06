Белкина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: К Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Евгеньевна
Отец ребёнка: К Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: К Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Панин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Андрей