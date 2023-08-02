Максимов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Максимова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерлыкова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Максимова Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель

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