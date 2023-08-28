Крушинский Фёдор Иванов 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Фёдор Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1773 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Мать
Крушинская Прасковья Васильева1742 г.р.
Отец
Крушинский Иван Васильев1745 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Авдотья Степанова1775 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Александра Фёдорова1801 ст. г.р.
Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова1807 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Крушинский Иван Васильев

Мать: Крушинская Прасковья Васильева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: (Крушинская) Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова

Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Крушинский Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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