Крушинский Фёдор Иванов
мужской, родился 1773 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Прасковья Васильева1742 г.р.
ОтецКрушинский Иван Васильев1745 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Авдотья Степанова1775 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Александра Фёдорова1801 ст. г.р.
Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова1807 ст. г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: (Крушинская) Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Подкорытова (Крушинская) Анисья Фёдорова
Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Авдотья Степанова
Смерть
Неизвестно