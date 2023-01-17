Корьякина Анисья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Корьякин Кузьма
Рождение ребёнка
После 1928
Дочь: Корьякина Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Корьякин Кузьма
Рождение ребёнка
После 1929
Сын: Корьякин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Корьякин Кузьма
село Ново-Егорьевка, Рубцовского района, Алтайского края
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Васильева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Корьякин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корьякин Кузьма
Смерть
Неизвестно