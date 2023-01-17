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Потяркин Егор (Георгий) Александрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.05.1817 ст.

Дата смерти

17.11.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.05.1817
священник Николай Козьмин ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение
29.05.1817 ст.

Отец: Потяркин Александр Петрович

Мать: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1844
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
боцман, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.689
Смерть
17.11.1874 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
"от чахотки", отставной боцман, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.689
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