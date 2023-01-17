Потяркин Егор (Георгий) Александрович
Место рождения
Дата рождения29.05.1817 ст.
Дата смерти17.11.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.05.1817
священник Николай Козьмин ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение
29.05.1817 ст.
Работа или профессия
1844
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
боцман, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.689
Смерть
17.11.1874 ст.
"от чахотки", отставной боцман, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.689