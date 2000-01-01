Дуракова Евгения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 или 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 или 1840
Отец: Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1860
Отец ребёнка: Дураков Иван Афанасьевич
д. Дуракова. Пермская губерния
ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.301 — Метрическая книга Крестовоздвиженская церковь, уезд Пермский, с. Сергинское, 1860 год
Смерть
Неизвестно