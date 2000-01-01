Дуракова Евгения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова Евгения Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 или 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 или 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
1830 или 1840

Отец: Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1860

Сын: Дураков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дураков Иван Афанасьевич

д. Дуракова. Пермская губерния
ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.301 — Метрическая книга Крестовоздвиженская церковь, уезд Пермский, с. Сергинское, 1860 год
Смерть
Неизвестно
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