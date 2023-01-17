Шипицын Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Улита Семеновна
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Алексеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно