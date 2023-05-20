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Иващенко (Гусева) Галина Васильевна

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Место рождения

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1949

Отец: Федюнин Василий Иванович

Мать: Гусева Александра Ивановна

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1970

Сын: Иващенко Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Иващенко Сергей Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1974

Сын: Иващенко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Иващенко Сергей Петрович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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