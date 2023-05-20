Иващенко (Гусева) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1949
Рождение ребёнка
10.02.1970
Отец ребёнка: Иващенко Сергей Петрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1974
Сын: Иващенко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Иващенко Сергей Петрович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область