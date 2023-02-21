Григорьев Виталий Викторович
Место рожденияОмск
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти12.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Отец: Доман Виктор Герасимович
Мать: Доман Юлия Викторовна
Омск
Бракосочетание
31.01.1962
Омск
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.1989
Омск
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Пушкинское кладбище