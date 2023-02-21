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Григорьев Виталий Викторович

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Место рождения

Омск

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Доман Виктор Герасимович

Мать: Доман Юлия Викторовна

Омск
Бракосочетание
31.01.1962

Жена: Григорьева Лидия Анатольевна

Омск
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.1989
Омск
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Пушкинское кладбище
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