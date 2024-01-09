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Гончар (Hanchar) Николай

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж

Дата рождения

27.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Мать: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Образование
По 1971
Витебский медицинский институт
высшее медицинское– специалитет, Лечебное дело, врач
Образование
По 2012
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (2012, высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (докторантура), 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение, );
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар (hanchar) Андрей

Мать ребёнка: Гончар Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
Псковский государственный университет
преподаватель, Учёная степень – Доктор медицинских наук Учёное звание – Доцент Почётное звание – заслуженный врач РФ
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