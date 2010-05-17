Луцкевич Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкевич Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1968

Отец: Луцкевич Николай Константинович

Мать: Луцкевич Валентина Николаевна

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