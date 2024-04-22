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Иустина Антонова

Место рождения

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Муж: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 20, невесте 22. Поручители д. Кобылино Потап Филатов и Григорий Яковлев. По невесте д. Волкова Алексей Антонов и вдова Ксения Федорова.
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Волкова крестьянин Алексей Антонов.
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.

Дочь: Ольга Ильина

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино г.к.д. девица Палагия Лаврентиев.
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.

Сын: Андрей Ильин

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Сухарев Григорий Ильин

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Филипп Яковлев.
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.

Сын: Алексей Ильин

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Буброво крестьянин Михаил Федоров Крымов
Смерть
Неизвестно
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