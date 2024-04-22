Иустина Антонова
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
Жениху 20, невесте 22. Поручители д. Кобылино Потап Филатов и Григорий Яковлев. По невесте д. Волкова Алексей Антонов и вдова Ксения Федорова.
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник д. Волкова крестьянин Алексей Антонов.
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.
Дочь: Ольга Ильина
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник д. Кобылино г.к.д. девица Палагия Лаврентиев.
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.
Сын: Андрей Ильин
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник д. Кобылино крестьянин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник д. Кобылино крест. сын Филипп Яковлев.
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.
Сын: Алексей Ильин
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник д. Буброво крестьянин Михаил Федоров Крымов
Смерть
Неизвестно