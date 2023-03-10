Пуляева (Ермакова) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1861
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861
Отец: Пуляев Василий Петров
Мать: Наталья Данилова
Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867
Бракосочетание
27.09.1878
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2241 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож, Куркино, Богословское тож, Масло... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2310 Метрическая книга приходов Иоанновской ц. с. Ивановское-Ромодановское Епифанского у., Ефремовского у. (сел: Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож,... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ермаков Димитрий Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ермаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сидорова Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
02.02.1902
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев
Смерть
После 1917