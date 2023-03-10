Пуляева (Ермакова) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуляева (Ермакова) Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1861

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861

Отец: Пуляев Василий Петров

Мать: Наталья Данилова

Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867
Бракосочетание
27.09.1878

Муж: Ермаков Михаил Матвеев

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2241 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож, Куркино, Богословское тож, Масло... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2310 Метрическая книга приходов Иоанновской ц. с. Ивановское-Ромодановское Епифанского у., Ефремовского у. (сел: Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож,... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ермаков Димитрий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сидорова Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Ермаков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Матвеев

Смерть
После 1917
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