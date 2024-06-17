Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

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Место рождения

Пересечное, Харківська область

Дата рождения

12.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989

Отец: Зинченко Виталий Владимирович

Мать: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Пересечное, Харківська область
Иммиграция
22.02.2014
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.02.2015

Муж: Тресницкий Виталий Анатольевич

Старая Гнилица, Харківська область
Гражданство
11.02.2016
Место жительства
08.09.2017
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Взяли ипотеку. Переехали 20 сентября
Рождение ребёнка
16.03.2019

Дочь: Тресницкая Вера Витальевна

Отец ребёнка: Тресницкий Виталий Анатольевич

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.2021

Сын: Тресницкий Григорий Витальевич

Отец ребёнка: Тресницкий Виталий Анатольевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смена фамилии
?.07.2024

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