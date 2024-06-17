Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989
Иммиграция
22.02.2014
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.02.2015
Старая Гнилица, Харківська область
Гражданство
11.02.2016
Место жительства
08.09.2017
Взяли ипотеку. Переехали 20 сентября
Рождение ребёнка
16.03.2019
Дочь: Тресницкая Вера Витальевна
Отец ребёнка: Тресницкий Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
19.08.2021
Сын: Тресницкий Григорий Витальевич
Отец ребёнка: Тресницкий Виталий Анатольевич
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смена фамилии
?.07.2024