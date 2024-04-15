Будакова (Аршинова) Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
Восприемник
15.09.1887 ст.
Никита Иванович Будаков
Рождение ребёнка
21.11.1888 ст.
Сын: Будаков Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.
Дочь: Мелания Дмитриевна
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-V?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-L?i=352&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Сын: Будаков Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно