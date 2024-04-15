Будакова (Аршинова) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудакова (Аршинова) Параскева Степановна

Будакова (Аршинова) Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1886 ст.

Муж: Будаков Дмитрий Лонгинович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Иванович Будаков
Рождение ребёнка
21.11.1888 ст.

Сын: Будаков Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.

Дочь: Мелания Дмитриевна

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-V?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-L?i=352&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.

Сын: Будаков Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Будаков Дмитрий Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close