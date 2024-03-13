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Левонюк Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: Левонюк Иван Григорьевич

Мать: Левонюк (Нестерук) Лариса Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.11.1978

Жена: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Рождение ребёнка
12.12.1979

Сын: Левонюк Александр Викторович

Мать ребёнка: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Рождение ребёнка
06.02.1984

Дочь: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

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