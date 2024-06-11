Хозяинов Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХозяинов Иван Васильевич

Хозяинов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хозяинов Василий Яковлевич

Мать: Хозяинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хозяинова Степанида Гавриловна

Смерть
Около 1760
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Хозяинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Степанида Гавриловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.