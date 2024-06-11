Хозяинов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хозяинов Василий Яковлевич
Мать: Хозяинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1760
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Хозяинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Степанида Гавриловна