Пригорко (Довбня) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пригорко (Довбня) Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Довбня Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Пригорко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Пригорко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
2011

Сын: Пригорко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Пригорко Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пригорко Андрей Анатольевич

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