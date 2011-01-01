Пригорко (Довбня) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Довбня Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Пригорко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Пригорко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
2011
Сын: Пригорко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Пригорко Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно