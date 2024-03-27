Абузяров Абдулгафярь
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мурказин Абузяр
Мать: Канафия 1 Жена
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гульфия
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульфия
Смерть
Неизвестно