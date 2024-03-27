Абузяров Абдулгафярь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузяров Абдулгафярь

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мурказин Абузяр

Мать: Канафия 1 Жена

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдулазиз Абдулгафур Улы

Мать ребёнка: Гульфия

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульфия

Смерть
Неизвестно
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