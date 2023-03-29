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Гаврилов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гаврилова Елизавета Федоровна

Бракосочетание
27.09.1975

Жена: Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Гаврилов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1978

Сын: Гаврилов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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