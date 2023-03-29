Гаврилов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.09.1975
Рождение ребёнка
17.08.1976
Сын: Гаврилов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1978
Сын: Гаврилов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно