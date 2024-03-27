Ермакова (Лайкова) Матрена
Место рожденияОрловская губ. дер. Осиновка
Дата рождения1868
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Лайков Денис
Орловская губ. дер. Осиновка
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ермаков Илья
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ермаков Илья
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ермакова Михаил
Отец ребёнка: Ермаков Илья
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Цуканова Марфа
Отец ребёнка: Ермаков Илья
дер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1906
Дочь: Прусакова Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Ермаков Илья
дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Смерть
1930