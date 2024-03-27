Ермакова (Лайкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Лайкова) Матрена

Место рождения

Орловская губ. дер. Осиновка

Дата рождения

1868

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Лайков Денис

Мать: не указана

Орловская губ. дер. Осиновка
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ермаков Илья

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ермаков Илья

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ермакова Михаил

Отец ребёнка: Ермаков Илья

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Цуканова Марфа

Отец ребёнка: Ермаков Илья

дер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1906

Дочь: Прусакова Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Ермаков Илья

дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Смерть
1930
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